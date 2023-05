Estas são as revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, até o domingo (14) Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Final de semana está cada vez mais próximo e se você quer ficar por dentro das mensagens e conselhos das cartas do tarot para o seu signo, basta continuar acompanhando o conteúdo até o final. As previsões são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Embora a vida possa trazer diversas oportunidades nos próximos dias para a pessoa de Leão, tal indivíduo se sente a certo modo instável quando falamos sobre seus sentimentos.

Justamente pelo ponto citado anteriormente é que se tem um companheiro pode acabar enfrentando um término ou protagonizando uma briga em que ambos saiam machucados sentimentalmente. Tenha calma e lembre-se que a conversa na maioria das vezes pode solucionar tudo.

Virgem

Dias intensos se aproximam nos mais variados campos da vida da pessoa de Virgem, o que poderá deixá-lo com certo esgotamento físico e mental. E embora este seja o cenário previsto, tire um tempo para fazer aquilo que realmente gosta.

Quando falamos sobre o campo amoroso, uma onda positiva se aproxima e você e seu companheiro podem ter surpresas ou fazer algo fora do comum.

Libra

Uma onda bastante positiva se aproxima da vida da pessoa de Libra, o que lhe permitirá conseguir quase tudo aquilo que deseja ou se propor. Mas, as cartas reforçam que embora este cenário seja positivo, você não deve esquecer de descansar.

Escorpião

Para Escorpião, o tarot revela que pode ter uma ideia que vai mudar seu campo profissional e fazer ganhar vários pontos nesta parte de sua vida.

Sobre a vida amorosa, embora esteja tranquila, passa agora por um ciclo bastante positivo.

