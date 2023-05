As moedas podem parecer itens de baixo valor, mas algumas delas, principalmente as cunhadas em datas comemorativas ou que apresentam pequenos erros, podem valer muito mais do que você imagina e do que está escrito nelas.

Um exemplo é está moeda em homenagem ao piloto Ayrton Senna, que não é desconhecida para muitas pessoas e monetariamente possui o valor de 20 reais, mas que devido à raridade, vale muito mais.

O item em questão é uma moeda de ouro cunhada em 1995. Em um dosa lados traz o busto do maior piloto brasileiro de todos os tempos com a frase “Campeão Mundial de Fórmula 1 - 1998- 1990 - 1991″, além da escrita “Brasil 1995″ e o nome do atleta.

LEIA TAMBÉM: Essa simples moeda de 1 Real de 1998 pode valer até R$ 1.200! Será que você tem uma?

Do outro lado a moeda possui a frase “161 GPS - 65 Pole positions - 41 Vitórias”, com o desenho das pistas de Mônaco e Interlagos, lugares onde Senna fez história.

Descubra quando vale esta moeda rara em homenagem ao piloto Ayrton Senna Imagem: reprodução site Ayrton Senna

Quanto vale o item?

Foram feitos cerca de 5 mil itens em 1995. Segundo o site espanhol ‘Numista’, o item possui raridade 89 de um total de 100.

Sendo assim, a moeda pode chegar em até R$ 3.200.

Além da moeda de 20 reais dourada, também existe a versão de prata no valor de 2 reais.

Descubra quando vale esta moeda rara em homenagem ao piloto Ayrton Senna Imagem: reprodução site Ayrton Senna

Quer saber como ganhar R$ 5 mil com uma única moeda de 50 centavos? Veja se você tem uma dessas

Aparentemente de baixo valor, as moedas estão cada vez mais desuso. Contudo, muitas pessoas ainda tem o costume de carregar moedas nos bolsos ou guardá-las em um cofrinho. Se você é do tipo que faz isso, comece a prestar mais atenção nesses itens, pois eles podem valer mais dinheiro do que você imagina.

Uma moeda de 50 centavos, por exemplo, pode valer mais de R$ 5 mil no mercado de colecionadores segundo este TikTok, mas para isso ela precisa apresentar um simples detalhes.

A moeda em questão é considerada uma bifacial, ou seja, possui os dois lados iguais. Neste caso ela contém dois anversos, com o desenho do Barão do Rio Branco.

No catálogo de moedas brasileiras o item aparece no valor de R$ 4 mil reais. Contudo, ela foi leiloada em junho de 2021 por R$ 5.100.

LEIA MAIS:

⋅ Essa única moeda de 10 centavos pode te render quase de R$ 300! Aprenda a identificá-la

⋅ Moeda milionária? Esse raro item brasileiro pode valer 200 mil dólares!

⋅ Moeda de 1 real que vale R$ 20 mil? Veja se você tem uma dessas