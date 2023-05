As revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, até o domingo (14) Foto ilustrativa - Pexels - cottonbro studio

Final de semana está cada vez mais próximo e se você quer ficar por dentro das mensagens e conselhos das cartas do tarot para o seu signo, basta continuar acompanhando o conteúdo até o final. As previsões são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Depois de dias intensos e de luta, a pessoa de Sagitário finalmente consegue encontrar um ponto de equilíbrio entre sua vida profissional e amorosa.

Outro ponto de destaque é um conselho que o tarot deixa: hora de se tornar mais independente emocionalmente e tomar suas próprias decisões, mesmo que as pessoas que te amam estejam sempre dispostas a ajudar.

Capricórnio

É melhor estar preparado, pois as cartas revelam que chegará uma notícia que pode mudar completamente seu cenário econômico. Junto a isso, as cartas te deixam um conselho: leve as coisas com mais calma e se comprometa apenas com aquilo que pode cumprir.

Aquário

Dias de muita energia estão previstos para a pessoa de Aquário, o que lhe permitirá fazer quase tudo aquilo que deseja e com maior agilidade. E, tendo isso em mente, aproveite a oportunidade para tirar um tempo extra para fazer aquilo que realmente gosta e que te permitirá relaxar.

Peixes

É melhor estar preparado e firme, pois se aproximam dias em que não deixará que nada nem ninguém passe por cima de você e terá muita energia para fazer aquilo que deseja.

Além disso, as cartas deixam dois conselhos: viva mais momentos com familiares e pessoas que gosta e dedique mais tempo ao seu companheiro.

