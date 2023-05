Relacionamento: Estes 3 pensamentos estão ACABANDO com sua relação amorosa (Reprodução/20th Century Fox Television)

Existem alguns hábitos no relacionamento que podem destruí-lo aos poucos. Embora sejam pequenas atitudes, o estrago no futuro acaba sendo somado, resultando em uma grande catástrofe amorosa. Contudo, existem formas de evitar tal estágio, haja vista a necessidade de identificar e corrigir as coisas negativas.

As brigas constantes, conversas mal esclarecidas, comunicação vazia e outros pontos negativos acabam afastando um do outro, gerando certo desinteresse amoroso. Estabelecer uma comunicação sobre tais tópicos, a fim de resolvê-los em conjunto, pode ser um ótimo primeiro passo.

O quão preocupante a situação se mostra?

Se seu objetivo for manter um relacionamento sem deficiência ao lado da pessoa amada, deverá se atentar a possíveis péssimos hábitos adquiridos no contexto da vida a dois. Entenda que algumas ações acabam impedindo o crescimento de ambos.

Presumir que um parceiro pode intuir suas necessidades, tirar conclusões precipitadas e não aceitar que ele tenha discordado de algo, se enquadra perfeitamente entre as atitudes que você precisa excluir urgentemente de seu repertório.

Segundo o especialista e pós-doutor ao Psychology Today, Mark Travers, abaixo você confere as três armadilhas comuns a serem prestadas atenção e como implementar alternativas mais saudáveis para cada situação.

Estes 3 pensamentos estão ACABANDO com sua relação amorosa