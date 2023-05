Alguns signos do zodíaco são bons de memórias, especialmente quando se trata de vida amorosa. No entanto, isso pode se voltar contra eles e atrapalhar suas vidas.

Confira os signos que podem se prender no passado do amor:

Touro

O taurino pode gostar tanto da estabilidade e conforto, que busca as situações do passado para não enfrentar o novo quando se sente inseguro de alguma forma. Ele pode cair em fatos que já não fazem parte do presente e remoem as memórias por medo da mudança, perdendo assim novos caminhos que poderiam ser trilhados.

Câncer

Os sentimentos profundos do canceriano não desapegam facilmente das conexões emocionais, tornando alguns acontecimentos da sua vida um tipo de história latente e até uma tradição. Ao não viver mais “o mesmo” ou esperar que o antigo se faça presente de novo, eles podem ter dificuldades em focar no presente e vivem diariamente uma quebra de expectativas.

Virgem

O virginiano é um signo prático e que organiza tudo em sua mente, o que também pode acontecer com o seu coração. Por isso, ele constrói roteiros e pode achar que todos os compromissos amorosos precisam passar pelas mesmas etapas. Essa limitação ao passado pode trazer problemas na hora de viver novos tipos de experiencias e lealdades.

Capricórnio

Com uma memória que não esquece nada, o capricorniano sempre refresca sua mente com o passado. Infelizmente, ele pode se deixar atado por medos de viver ou novo e até mesmo de repetir alguns erros. Quando isso acontece, ele precisa encontrar uma forma de olhar para o presente com coragem, se não deixará de viver coisas importantes.

