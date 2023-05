Os 4 signos do zodíaco que descobrem a verdade no amor

O amor pode guardar algumas verdades que demoram vir à tona! Na segunda semana de maio de 2023, alguns signos podem passar por isso.

Confira quais são:

Sagitário

Esse é um momento de encontro com respostas que nascem em seu coração e espírito. Compreender sentimentos nunca é fácil e é preciso evitar entrar em discussões, optando por medir as palavras e refletir se alguém quer mesmo ouvir você ou não. Cuide mais da sua saúde mental e emocional para que tudo fique bem. Encontrar a melhor versão de si mesmo é possível!

Capricórnio

Problemas começam a ser resolvidos com a verdade e a comunicação pode ser ativada novamente. Tenha cuidado com algumas tentações e tente se motivar por aquilo que é verdadeiro. O importante é o seu valor, então deixe de perder tempo com coisas baixas como o ciúme.

Aquário

Ver mais detalhes e camadas, saindo da superfície, exige muito sua confiança. Descobrir a verdade no amor não pode causar o descontrole e ansiedade; aceite isso como um crescimento importante que fará todos crescerem. Algumas responsabilidades ou necessidade de decisão sobre algo se fazem presentes.

Peixes

O antigo que tirava seu sono dará lugar a verdade que você precisa para seguir no amor. É o momento de ouvir a voz da intuição e coração, mas também o que as pessoas tem a dizer. Os conflitos e as discussões não levam a lugar nenhum, por isso é importante olhar tudo com equilíbrio e estratégia. As mudanças chegam para abrir novos caminhos, mas você não será guiado nessa nova direção sozinho!

