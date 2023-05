Moda: as calças cargo estão dominando as ruas! Confira 5 dicas para estilizá-la com sucesso!

As calças cargo estão de volta e mais populares do que nunca! Essa tendência dos anos 90 está dominando as ruas e é a peça perfeita para quem procura conforto e estilo. Se você ainda não adquiriu a sua, corra para garantir essa peça must-have no seu guarda-roupa. E para ajudá-la a usar essa tendência com sucesso, preparamos dicas para estilizá-las.

5 dicas para usar sua calça carga com estilo!

Escolha o modelo certo para o seu corpo

As calças cargo estão disponíveis em vários modelos, desde os mais justos até os mais larguinhos. Escolha um modelo que se adapte ao seu corpo e realce suas curvas. Se você é mais baixa, prefira modelos com a barra mais curta para alongar a silhueta.

Combine com uma blusa mais justa

Como as calças cargo são mais largas, é importante equilibrar a silhueta combinando com uma blusa mais justa ou cropped. Essa combinação deixa o look mais elegante e moderno.

Adicione um salto

Para deixar o look mais sofisticado, adicione um salto alto ou uma sandália de salto bloco. Essa combinação deixa a produção mais feminina e elegante.

Use acessórios para complementar

As calças cargo já são peças versáteis, mas é possível deixar a produção ainda mais interessante com acessórios. Aposte em brincos grandes, pulseiras e colares para dar um toque a mais de estilo.

Crie um look casual

As calças cargo também podem ser usadas em produções mais casuais. Combine com tênis ou sapatilhas para um look confortável e descontraído e complemente com uma jaqueta jeans.

Agora que você já sabe como estilizar as calças cargo, é hora de colocar essas dicas em prática e arrasar nas ruas. Lembre-se de escolher um modelo que se adapte ao seu corpo e combine com outras peças para um look completo. E aí, você já aderiu a essa tendência?

