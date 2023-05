Estes serão os próximos dias de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Já estamos passando da metade da semana e muita coisa ainda pode acontecer até o domingo (14), não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para os próximos dias de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É melhor estar preparado e passar a analisar mais seus sentimentos, pois um ciclo não encerrado do passado pode prejudicar o seu campo amoroso. Se está comprometido e há algo que não gostou, não tenha medo e se abra com seu parceiro. Agora, se está solteiro, não permita que um ex retorne para a sua vida.

Capricórnio

Uma jornada bastante positiva entra na vida da pessoa de Capricórnio, principalmente porque precisa de uma energia especial para fazer uma surpresa para alguém querido.

Por sua vez, as cartas reforçam a importância de cuidar de sua mente e não permitir que aspectos negativos a dominem.

Aquário

Para Aquário, as cartas do tarot deixam um conselho importante: lembre-se que um relacionamento e amor é um processo contínuo e construído pelos dois. É importante se abrir e dizer se há algo te incomodando, pois somente assim é que vão avançar.

Peixes

Embora não haja nada de negativo em ajudar desconhecidos, as cartas do tarot reforçam a importância de virar seu olhar mais para os familiares, pois um deles pode estar precisando muito de seu auxílio. Não se esqueça disso nos próximos dias!

