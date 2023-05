‘Você não se ama’: Estas 3 ações no relacionamento só demonstram falta de amor-próprio (Reprodução: Warner Bros. Television Distribution)

A comunicação é algo primordial em qualquer relacionamento amoroso. Se usado como base para a resolução de problemas, os conflitos podem ser otimizados e acabam não afetando a saúde da relação. Portanto, quando fora de controle, o quadro pode inverter completamente.

Quando há desconfiança, conversas inacabadas e falta de afeto, o compromisso amoroso pode ser levado para um péssimo estágio. Quando uma das partes (ou a duas) começa a agir de forma exagerada a respeito de certos assuntos, acaba desestabilizando a harmonia e desgasta o relacionamento.

Para evitar o desgaste e a falta de amor-próprio por meio das atitudes, é necessário buscar um equilíbrio na forma como vocês enxergam as coisas. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as três atitudes que apontam falta de amor-próprio.

1 – Obsessão sem controle

Seu parceiro passou a ser o centro de sua vida. Você vive em função de descobrir o que ele quer, o que está fazendo, com quem fala, quantas pessoas segue nas redes sociais ou de quem ele ‘gosta’.

Neste estágio, suas ambições foram colocadas em segundo plano. Pessoas confiantes não sufocam os outros e encontram o equilíbrio certo entre tempo de qualidade e individualidade.

É possível também que essa baixa autoestima se apresente em comportamentos como pressioná-lo ou julgá-lo duramente por seus erros, além de os remoer o tempo inteiro.

2 – ‘Antes mal acompanhado do que só’

“Qualquer um é bom desde que não esteja sozinho” é um pensamento extremamente perigoso. Você acredita que para não ser julgado é necessário ter alguém ao seu lado, mas tome muito cuidado. Considere o ditado popular “antes só do que mal acompanhado”.

Entenda que se você decidiu ficar com alguém, o objetivo jamais deverá ser o desespero ou medo de estar só. O sentimento de paixão, amor e respeito deve ser mútuo.

3 – Ciúmes doentio

De fato, sentir ciúme é uma característica comum presente nos relacionamentos, quando certo grau é manifestado. Contudo, o sentimento pode facilmente se tornar uma das atitudes tóxicas muito claras em pessoas com baixa autoestima. A intensidade do ciúme os deixa inseguros, fazendo-os desconfiar de amigos, mensagens etc.

Isso se refere à falta de confiança no casal e em si mesmo, além do fato de ser desgastante ficar 24 horas no outro analisando todos os seus passos. Seu parceiro também é um ser humano que merece amigos, liberdade e privacidade.