Telescópio da NASA monitora mistério espacial e encontra muito mais do que esperava

Imagens do Telescópio James Webb da NASA mostram poeira quente em torno de uma jovem estrela próxima, Fomalhaut, e ajudam a estudar o primeiro cinturão de asteroides já visto fora de nosso sistema solar em luz infravermelha.

Como detalhado pela NASA, como surpresa, as estruturas empoeiradas são muito mais complexas do que os asteroides e os cinturões de poeira de Kuiper do nosso sistema solar. No geral, existem três cinturões aninhados que se estendem a 14 bilhões de milhas da estrela; isso é 150 vezes a distância da Terra ao Sol.

A escala é aproximadamente o dobro da escala do Cinturão de Kuiper do nosso sistema solar de pequenos corpos e poeira fria além de Netuno. As faixas internas – que nunca haviam sido vistas antes – foram reveladas por Webb pela primeira vez.

“Os cinturões circundam a jovem estrela quente, que pode ser vista a olho nu como a estrela mais brilhante da constelação austral de Piscis Austrinus. Os cinturões de poeira são os detritos de colisões de corpos maiores, análogos a asteróides e cometas, e são frequentemente descritos como discos de detritos”, informou.

Hubble, ALMA e Webb estão se unindo para montar uma visão holística dos discos de detritos em torno de várias estrelas.

Como detalhado pela NASA, esses cinturões provavelmente são esculpidos pelas forças gravitacionais produzidas por planetas invisíveis.

Da mesma forma, dentro do nosso sistema solar, Júpiter encurrala o cinturão de asteroides, a borda interna do Cinturão de Kuiper é esculpida por Netuno, e a borda externa pode ser pastoreada por corpos ainda não vistos além dele. À medida que Webb fizer imagens de mais sistemas, aprenderemos sobre as configurações de seus planetas.

Webb também imaginou que “a grande nuvem de poeira”, que pode ser evidência de uma colisão ocorrendo no anel externo entre dois corpos protoplanetários. Esta é uma característica diferente de um planeta suspeito visto pela primeira vez dentro do anel externo pelo Hubble em 2008.

“A ideia de um disco protoplanetário em torno de uma estrela remonta ao final dos anos 1700, quando os astrônomos Immanuel Kant e Pierre-Simon Laplace desenvolveram independentemente a teoria de que o Sol e os planetas se formaram a partir de uma nuvem de gás em rotação que colapsou e se achatou devido à gravidade”, completou.

Os discos de detritos se desenvolvem mais tarde, seguindo a formação de planetas e a dispersão do gás primordial nos sistemas. Eles mostram que pequenos corpos como asteróides estão colidindo catastroficamente e pulverizando suas superfícies em enormes nuvens de poeira e outros detritos.

Ainda de acordo com as informações, as observações de sua poeira fornecem pistas únicas sobre a estrutura de um sistema exoplanetário, alcançando planetas do tamanho da Terra e até asteróides, que são muito pequenos para serem vistos individualmente.

Texto com informações da NASA