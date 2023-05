Tarot definitivo: as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo as cartas Foto ilustrativa - Unsplash - Kayla Maurais

Mais um dia chegando e se você quer ficar por dentro do que o futuro reserva, basta que confira o conteúdo até o final. As previsões das cartas do tarot que trouxemos nesta oportunidade são para pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Não é segredo para ninguém que as pessoas de Leão gostam de se destacar e as cartas revelam que nos próximos dias tal indivíduo terá grande reconhecimento das pessoas que o rodeiam. Aproveite este momento, pois o universo está ao seu lado.

Virgem

Os dias podem parecer um pouco mais difíceis para a pessoa de Virgem, mas as cartas reforçam que isso não será algo eterno e vai melhorar, algo que pode acontecer por iniciativa sua ou pode receber um empurrãozinho. Lembre-se sempre de pensar positivo e seguir se esforçando para que as coisas aconteçam.

Libra

Momentos de tensão se aproximam da vida da pessoa de Libra, em especial com familiares, amigos ou até mesmo seu companheiro. Não há problema em dizer que não concorda com algo ou que não acredita ser o melhor caminho, mas é preciso saber como se posicionar para não ser agressivo.

Escorpião

Os próximos dias da pessoa de Escorpião serão compostos por ciclos em que se mostra mais dominante do que já é. Além disso, você se mantém firme em seus posicionamentos, o que pode dar ou não frutos. Lembre-se sempre de analisar bem as situações.

