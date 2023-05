Os signos do zodíaco sempre lembrados como amantes

Quando se trata da paixão e do desejo, alguns signos podem marcar a vida daqueles que se relacionam e acabam sendo sempre lembrados, tornando-se amantes inesquecíveis.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano possui um encanto que pode fazer dele um amante recordado pela capacidade de ser sensual, realizar desejos e ainda se divertir. Ele está sempre estimulando momentos de conexão mental e física, o que a ajuda a se sentir em casa e mostrar as verdadeiras fantasias.

Touro

O taurino é regido por Vênus, o planeta do amor e sempre consegue encantar como amante, pois é preocupado com as necessidades e prazer do outro. Ele gosta de ser sutil e gentil, mas entra no jogo sem medo de expressar o que deseja e o que pode fazer.

Libra

O libriano também é regido por Vênus e carrega uma sensualidade elegante. Aos poucos sua inocência vai ganhando um outro tipo de cara e se torna fantasias, estimuladas e correspondidas. Ele não tem medo de mostrar sua sensualidade e tirar proveito dela.

Escorpião

O escorpiano carrega uma profunda ligação com o prazer sexual e o magnetismo que atrai. Por isso, não é fácil resistir esse signo, que se entrega a paixão e a intimidade por inteiro. Ele não faz nada pela metade e pode agir muito bem se precisar dominar, mas também se está no lugar de ser dominado.

Peixes

O pisciano é um amante carinhoso e com sensibilidade para aprofundar a intimidade sem pressionar. Quando as pessoas percebem, já estão conectadas com suas fantasias e sentimentos, seguindo um ritmo que agrada, mas também surpreende. Se entregar e criar momentos marcantes é com ele.

