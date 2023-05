Numerologia 2023: como saber seu número da sorte e suas palavras-chave?

O ano de 2023, segundo a aclamada numerologia, será representado pelo o número 7 universal, pela soma dos dígitos.

O número significa que será uma ano associado a anjos, Deus e significados espirituais, como detalhado pelo site Depor.

Graças a uma fórmula muito fácil, você poderá determinar seu número de influência em 2023. Para encontrar o valor, você deve somar os números de sua data de nascimento (dia e mês) e o ano atual. Se obtivermos um número maior que 9, simplifique para um número de um dígito entre 1 e 9.

Para saber a vibração deste ano, é necessário um cálculo muito simples. 2023 tem vibração de número 7. Por exemplo, se você nasceu em 15/12/1991, deve somar o dia (15) + o mês (12) + o ano 2023 (2+0+2+3=7) . Ou seja, 15+12+7= 34. Depois soma-se o resultado, neste caso 3+4=7.

Numerologia 2023: números mais importantes

- Número de nascimento

Isso corresponde à soma do dia em que você nasceu. Por exemplo, se você nasceu no dia 2, este seria o seu número de nascimento. Se você nasceu no dia 13, some 1 + 3 = 4, sendo o resultado da operação o seu número de nascimento.

- Número da missão de vida

Esse número mostra o caminho que você predestinou na vida e é obtido somando o número do mês, dia e ano em que você nasceu. Por exemplo, se você nasceu em 27 de outubro de 1990, adicione o seguinte:

Dia: 2 + 7 = 9 / Mês: 1 + 0 = 1 / Ano: 1 + 9 + 9 + 0 = 19 , então 1 + 9 = 10 , e 1 + 0 = 1.

Por fim, somam-se todos os números: 9 + 1 + 1 = 11, que é igual a 1 + 1 = 2 (número da missão de vida).

- Número de destino

Esse número revela a parte de você que busca realização e é encontrado usando a mesma técnica para encontrar o número da missão de sua vida, usando apenas seu nome e sobrenome para alinhar cada letra com um número.

Use o número 1 para as letras A, J, S.

Use o número 2 para as letras B, K, T.

Use o número 3 para as letras C, L, U.

Use o número 4 para as letras D, M, V.

Use o número 5 para as letras E, N, W.

Use o número 6 para as letras F, O, X.

Use o número 7 para as letras G, P, Y.

Use o número 8 para as letras H, Q, Z.

Use o número 9 para as letras I, R.

Numerologia 2023: palavras-chave de acordo com o seu número

Número 1: novos começos e liderança.

Número 2 : diplomático, adaptável, união e dependência, dualidade e escolha.

Número 3: humor e criatividade.

Número 4 : ordem, limites e estrutura.

Número 5: comunicação, viagens, sensualidade e liberdade.

Número 6 : harmonia, família e dependência.

Número 7: hipersensibilidade, fantasia e espiritualidade.

Número 8 : autoridade, equilíbrio e ambição.

Número 9: finais, serviço e evolução.

Com informações do site Depor