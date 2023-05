Moda: 5 looks que provam que esta peça ‘básica e acessível’ deve ser sua compra número um

Uma regata ou top branco pode não ser o mais impressionante dos itens de moda, mas este humilde básico nunca deve ser subestimado. Seu poder de alfaiataria reside em sua simplicidade. É confiável, sem esforço, e um dos itens básicos mais amados no cenário da moda, adicionando um toque legal a diferentes looks.

Quer você opte por um decote quadrado inspirado nos anos 90 ou uma silhueta cavada, toda estação é perfeita para atualizar sua regata. Para se inspirar em como estilizar seu básico indispensável, estamos compartilhando alguns looks legais que provam que este básico acessível deve ser sua compra número um agora.

5 dicas práticas de looks com uma regata branca

Casual e confortável

Combine uma regata branca com uma calça jeans e um tênis. Esse look é perfeito para um passeio no shopping ou para um encontro descontraído com amigos.

Despojado e elegante

Que tal usar a regata branca com um short de alfaiataria e uma sandália de salto ou mesmo uma rasteirinha ou tênis? É a combinação perfeita para um jantar informal ou um happy hour.

Romântico e delicado

Uma saia midi rodada e uma regata branca compõem um look charmoso e elegante, perfeito para um jantar ou mesmo um passeio no parque.

Elegante e sofisticado

Combine uma regata branca com uma calça de alfaiataria preta no mesmo tom. Esse look é perfeito para eventos mais formais. Adicione um blazer para completar o visual e arrasa.

Estiloso e elegante

Use sua regata branca com uma calça jeans destroyed e um blazer oversized. É a combinação perfeita para quem quer um visual mais ousado e descontraído, sem perder a elegância.