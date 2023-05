Os signos do zodíaco mais distraídos no amor

Alguns signos do zodíaco são apaixonados, mas nem sempre o amor os toca profundamente e eles logo se tornam distraídos.

Confira quais são:

Áries

Os arianos são entusiasmados e apaixonados, mas esse mesmo ímpeto que o move no amor pode tirar o foco dele. Quando os objetivos se tornam outros, eles depositam sua energia ali e podem se tornar distraídos com todo o resto.

Gêmeos

Os geminianos são conhecidos por sua grande capacidade de mudar de ideia e de foco. Isso faz com que algumas indecisões os afetem internamente e externamente, pois eles calculam diversas rotas. O resultado é que muitas vezes dicam distraindo e confundem com algumas atitudes.

Sagitário

Os sagitarianos são conhecidos por serem livres e aventureiros em suas vidas, o que pode levá-los a tomar decisões impulsivas no amor, mas também os fazem distraídos. Eles se deslumbram facilmente com o que está fora, pois sempre querem experiencias novas e a liberdade.

Peixes

O pisciano é muito emotivo e sensível, mas ele também é avoado no amor. Ele é sonhador e pode deixar que algumas ilusões guiem sua vida, se distraindo com os sentimentos e as fantasias que surgem no meio do caminho.

