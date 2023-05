Esta é a forma como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer entram na semana de 8 a 14 de maio, segundo o tarot

Final de semana acabou e para entrar na próxima semana, nada melhor do que ficar por dentro das revelações que trazem as cartas do tarot, não é mesmo? Para isso, trouxemos hoje a forma como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer abrem este novo ciclo.

Áries

Diferente de alguns signos, a pessoa de Áries não terá um início de semana positivo, o que exigirá que tenha toda a paciência possível para enfrentar os obstáculos que podem aparecer.

As cartas do tarot deixam ainda um conselho: fique atento às suas tarefas e não deixe que elas acumulem. Além disso, não esqueça de separar o tempo ideal para relaxar.

Touro

É melhor estar preparado, pois esta semana pode envolver um gasto financeiro inesperado, portanto não saia gastando sem pensar e poupe o máximo possível.

Maaaaaaas, como nem tudo é negativo, o tarot revela que você pode receber a notícia de algo que esperava há muito tempo.

+ Sua leitura pode ficar mais interessante com:

Gêmeos

As cartas revelam para a pessoa de Gêmeos que a semana se abre com um dia um pouco mais “frio”, o que não significa necessariamente que será um ciclo ruim, fique tranquilo.

E assim como outros signos, Gêmeos entra num período financeiro positivo, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

Por último, não deixe de cuidar de sua saúde.

Câncer

Semana super positiva para a pessoa de Câncer, algo que envolverá tanto o campo profissional como uma maior sensibilidade para o amor. Além disso, é melhor estar preparado, pois alguém querido pode buscar ajuda e aconchego em seus braços.

+ Você pode se interessar por: