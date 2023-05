Assim é como Leão, Virgem, Libra e Escorpião entram na semana de 8 a 14 de maio, segundo o tarot

Final de semana acabou e para entrar na próxima semana, nada melhor do que ficar por dentro das revelações que trazem as cartas do tarot, não é mesmo? Para isso, trouxemos hoje a forma como Leão, Virgem, Libra e Escorpião abrem este novo ciclo.

Leão

Leão pode abrir a semana um pouco meio down e com um sentimento de angústia que nem todos perceberão. Não tenha medo de se abrir e compartilhar esta fase ruim. Além disso, esta semana tal pessoa pode ter um gasto inesperado, o que demandará ainda mais atenção no campo financeiro.

Virgem

É melhor estar preparado, pois o início da semana pode ser intenso e com alguns problemas em seu campo profissional, mas não permita que isso negative todos os próximos dias, é apenas uma fase!

Além do trabalho, a vida familiar também pode estar rodeada com algum conflito e você deve tentar ao máximo não se envolver.

+ Sua leitura pode ficar mais interessante com:

Libra

Você trabalhou bastante e agora o universo te retribuirá todo o esforço empenhado nos últimos tempos. Por sua vez, embora seja um ciclo positivo quando falamos no campo financeiro e negócios, isso não significa que pode sair gastando sem pensar. Utilize seu dinheiro de maneira responsável.

Escorpião

Uma semana bastante positiva é aguardada pela pessoa de Escorpião, o que significa que deve se empenhar ao máximo para se destacar e tirar projetos do papel.

Quando falamos sobre o campo amoroso, aparecerão diversas oportunidades esta semana e você deverá apenas analisar o que for melhor.

+ Você pode se interessar por: