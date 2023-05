A forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes entram na semana de 8 a 14 de maio, segundo o tarot

Final de semana acabou e para entrar na próxima semana, nada melhor do que ficar por dentro das revelações que trazem as cartas do tarot, não é mesmo? Para isso, trouxemos hoje a forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes abrem este novo ciclo.

Sagitário

A semana começa movimentada para a pessoa de Sagitário e com este signo tendo que tomar uma importante decisão. Apenas tenha calma que o universo está ao seu lado para que as coisas se resolvam.

Mas, como nem tudo é fácil, nestes próximos dias você deverá tomar cuidado com as pessoas que te rodeiam, pois nem todos querem o seu bem. Além disso, este não é o melhor período para investir dinheiro e sair gastando.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas do tarot deixam um importante conselho: tome cuidado com traições e não faça aquilo que pode se arrepender depois.

Quando falamos sobre o amor, apenas tenha calma, pois o universo está trabalhando e em breve terá novidades.

+ Sua leitura pode ficar mais interessante com:

Aquário

Diferente de alguns signos, a pessoa de Aquário entra em um ciclo bastante positivo, o que envolve tanto a vida amorosa como outros pontos de sua jornada diária. Aproveite este período para relaxar e fazer aquilo que tanto gosta.

Peixes

As suas tarefas estão acumuladas, mas tudo irá se resolver, apenas se organize melhor e receba a energia de paz que o universo emite para o início desta semana.

Em linhas gerais, as cartas do tarot te deixam um conselho: leve a vida com mais tranquilidade, pois tudo irá se ajeitar.

+ Você pode se interessar por: