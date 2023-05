Horóscopo de maio de 2023 com previsões para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário

Maio de 2023 começa e cada signo do zodíaco passará por desafios e acontecimentos importantes para o seu desenvolvimento.

Confira o que os signos de Libra, Escorpião e Sagitário devem aguardar:

Libra

Este mês será seu em todos os sentidos! Principalmente para conseguir o que tanto deseja a nível pessoal e profissional.

Será um mês para viajar e ter alívio de qualquer doença. O amor verdadeiro chegará até você. Tenha pensamentos positivos para que as boas energias reinem em sua vida.

A abundância econômica pode se destacar. A sorte de ter um parceiro estável também rende novos acontecimentos e casais dão passos importantes.

É melhor ficar longe de energias ruins e brigas que podem atrapalhar as coisas.

Escorpião

A solução para todos os problemas chega de alguma forma e a vida financeira também fica mais estável. São tempos de crescer no trabalho e buscar novos horizontes que possam lhe dar maior estabilidade.

Às vezes você pensa em se separar, lembre-se que a decisão que você tomar deve ser bem pensada para ser a melhor para sua felicidade. Você muda de casa ou decide reformá-la.

Cuidado com um amor proibido ou triangulo amorosos. Não tente mais resolver os problemas dos outros, apenas dê sua opinião e se afaste para não pegar energias negativas. Você terá mais contato com o espiritual, que o ajudará a curar as feridas do coração e acessar a intuição.

Sagitário

São tempos para deixar de lado as indecisões que não o deixam seguir em frente. Você vai resolver todas as pendências que teve em questões jurídicas e trabalhistas.

Às vezes, você precisa ficar sem um parceiro por um tempo para se apaixonar por si mesmo e valorizar a vida.

Seja organizado e administre seu tempo para alcançar seus objetivos. As boas energias continuam o envolvendo.

Você finaliza um ciclo de relacionamento amoroso e pensa em dar um tempo para você. Você termina de pagar uma dívida e começa a guardar dinheiro para algo importante. Você vai prestar concurso para subir de cargo ou ter uma melhoria profissional.

