Essa moeda de 1 real pode render até R$ 2 mil se apresentar pequeno defeito

Se você é do tipo que utiliza cartões de crédito ou débito para tudo e costuma deixar as moedas perdidas no fundo dos bolsos, talvez seja melhor dar uma atenção especial para esses itens, pois uma simples moeda pode te render um bom dinheiro.

Você já se deparou com alguma moeda da família do Real diferente? Seja por apresentar símbolos comemorativos ou por erro na hora da confecção, essas moedas podem valer muito mais do que você imagina.

Uma delas é a moeda de 1 real que você confere mais informações a seguir. Segundo o TikTok ‘Colecionadores de Moedas’, o item, que possui o núcleo deslocado por um erro de confecção, pode valer até R$ 2 mil entre os colecionadores.

Moeda milionária? Esse raro item brasileiro pode valer 200 mil dólares!

Você sabia que uma moeda pode valer muito mais dinheiro do que você imagina? A que você confere a seguir foi leiloada por uma cifra milionária.

Conhecida como ‘Peça da Coroação’, o item de ouro foi produzido em 1822 em comemoração à coroação de Dom Pedro I.

Na época foram feitas 64 peças, que traziam o valor de 6.400 réis. Atualmente existem apenas 16 exemplares conhecidos do item.

Segundo o TikTok especializado em moedas raras, ‘RNF Coleções’, seu valor está estimado em 200 mil dólares, cerca de 990 mil reais na cotação atual.

Mesmo valendo todo esse dinheiro, a moeda não agradou Dom Pedro pois mostrava seu busto nu, além de uma coroa diferente do que ele queria.

Em 2014 uma dessas moedas foi comercializada em um leilão em Nova York pelo valor de 500 mil dólares, quase 2,5 milhões de reais.

