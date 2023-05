Moda: 5 maneiras discretas de usar a estampa de pele de cobra, que está em alta em 2023

A estampa de pele de cobra ganhou força após os desfiles da primavera / verão de 2023 em setembro passado e agora está dominando as ruas, por isso é importante saber como usar o animal print da maneira certa

Ela está presente em todas as peças, desde sapatos até vestidos longos. Mas muita gente tem medo de ousar com essa tendência e acabar exagerando no visual. Pensando nisso, separamos 5 maneiras discretas de usar a estampa de cobra e arrasar por aí. Vem com a gente!

Como estilizar a pele de cobra em 2023

Blusa preta, calça jeans e cinto

Um cinto de pele de cobra é a maneira mais fácil de adicionar a estampa ao seu guarda-roupa de maneira discreta. Não importa o quão simples seja sua roupa, finalizá-la com um cinto com estampa de python elevará seu look ao máximo. Veja o que aconteceu com o jeans simples e a blusa preta da foto acima.

Bota estampada e blazer oversized

As botas com estampa de cobra são um clássico e nunca saem de moda. Elas são versáteis e podem ser usados tanto em produções casuais quanto em looks mais elaborados. A escolha com blazer deixa o visual completamente sofisticado.

Peças únicas

Se você prefere um look total com a estampa, uma opção é investir em uma peça única com estampa de cobra, como um macacão ou um vestido. Essas peças são práticas e elegantes ao mesmo tempo.

Maxi casaco de pele de cobra

Se você quer ousar por completo, que tal um maxi casaco com a estampa? Para os dias mais frios, é a melhor pedida. Caso você já esteja viciada na estampa, ouse ainda mais com uma bota com a estampa de cobra.

Bolsa com estampa de cobra

O truque do acessório com a estampa não funciona só com o cinto, mas também com uma bolsa. É simplesmente perfeita para quebrar um look monocromático.

Leia também: