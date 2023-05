Hubble da NASA descobre possível resposta para ‘misterio espacial’ e intriga cientistas

Novas informações importantes foram reveladas nesta semana pela Agência Espacial Americana (NASA) e devem seguir repercutindo.

Como detalhado pela NASA, em 2017 os astrônomos relataram a descoberta de uma sombra varrendo a face de um vasto disco de gás e poeira em forma de panqueca em torno da estrela anã vermelha.

A sombra não é de um planeta, mas de um disco interno ligeiramente inclinado em relação ao disco externo muito maior – fazendo com que ele projete uma sombra. Uma explicação é que a gravidade de um planeta invisível está puxando poeira e gás para a órbita inclinada do planeta.

Agora, uma segunda sombra surgiu em apenas alguns anos entre as observações armazenadas no arquivo MAST do Hubble. Isso pode ser de outro disco aninhado dentro do sistema. Os dois discos são evidências prováveis de um par de planetas em construção.

“TW Hydrae tem menos de 10 milhões de anos e reside a cerca de 200 anos-luz de distância. Em sua infância, nosso sistema solar pode ter se parecido com o sistema TW Hydrae, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Como o sistema TW Hydrae está inclinado quase de frente para nossa visão da Terra, é um alvo ideal para obter uma visão panorâmica de um canteiro de obras planetário”, informou.

A segunda sombra foi descoberta em observações obtidas em 6 de junho de 2021, como parte de um programa plurianual projetado para rastrear as sombras em discos circunstelares.

A melhor solução encontrada pela equipe é que existem dois discos desalinhados projetando sombras.

Como detalhado pela NASA, eles estavam tão próximos um do outro na observação anterior que foram perdidos. Com o tempo, eles agora se separaram e se dividiram em duas sombras.

A explicação mais simples é que os discos desalinhados provavelmente são causados pela atração gravitacional de dois planetas em planos orbitais ligeiramente diferentes. O Hubble está reunindo uma visão holística da arquitetura do sistema.

Os planetas estão localizados em uma região aproximadamente à distância de Júpiter do nosso Sol.

“O disco externo sobre o qual as sombras estão caindo pode se estender até várias vezes o raio do cinturão de Kuiper do nosso sistema solar. Isso pode ser evidência de um terceiro planeta no sistema”, detalhou.

Quaisquer planetas internos seriam difíceis de detectar porque sua luz seria perdida no brilho da estrela. Além disso, a poeira no sistema diminuiria a luz refletida.

Ainda de acordo com as informações, o observatório espacial Gaia da ESA pode ser capaz de medir uma oscilação na estrela se planetas com a massa de Júpiter estiverem puxando-a, mas isso levaria anos devido aos longos períodos orbitais.

Texto com informações da NASA