Os signos do zodíaco mais afetados pelo Eclipse lunar em Escorpião

Em 05 de maio de 2023, um Eclipse lunar acontece em Escorpião, marcando um período de evolução que empurra os signos para a mudança, de forma mais sutil ou até mesmo de maneira intensa.

Confira os signos que mais serão atingidos por essa energia poderosa de transformação:

Touro

É um momento intenso em que a mente trará pensamentos fortes, principalmente sobre uma pessoa. Não caia só na obsessão e entenda como colocar a mão na massa e fazer essa relação ou situação evoluir de alguma forma, pois isso será fundamental para esclarecer as coisas de verdade. O que será par ao seu crescimento fica e o que é tóxico tende a ser cortado; é hora de se preparar para se comprometer ou deixar algo ir embora para dar lugar ao que é melhor. As mudanças são completas, especialmente sobre as perspectivas da vida amorosa e relacionamentos me geral. Não se feche!

Leão

Cuidado com imprevistos que trazem o caos e descubra como compreender as mudanças ou situações sem tanto problema. O universo começa a aproximá-lo daquilo que é desejado, principalmente no lar e família, mas a transformação nem sempre é pacífica. Fique aberto para curar algumas questões e começar a desenvolver novas raízes, pois elas criam possibilidades importantes para o seu futuro.

Confira também: Os signos que possuem um lado muito forte nos relacionamentos

Escorpião

Você entra em foco e isso pode colocá-lo no centro de mudanças importantes. Sair da zona de conforto não é tão simples, mas é importante saber fluir e se aventurar no inesperado. Essa fase marcará uma transformação importante e o começo de uma nova trajetória, por isso merece sua atenção e energia positiva; não cultive o medo e não o deixe paralisá-lo.

Aquário

A ansiedade e falta de paciência podem chegar com tudo, especialmente em assuntos que envolvem a sua carreira. Trabalhe para estar pronto e entender o que realmente o motiva. É hora de não temer novos caminhos e abrir portas que podem ser importantes para o seu futuro. Coisas novas tendem a chegar ou apenas sua inspiração fica mais clara. A coragem de seguir o caminho que sonha o ajudará a aproveitar tudo de uma melhor forma!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!