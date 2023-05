Uma nova imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revela detalhes de NGC 547, uma galáxia elíptica que fica a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra na constelação de Cetus.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, NGC 547 brilha logo abaixo do centro desta imagem, com sua galáxia companheira NGC 545 perto do canto superior esquerdo. Coletivamente, o par é conhecido como Arp 308.

NGC 547 é uma radiogaláxia brilhante, o que significa que possui regiões gigantes de emissão de rádio que se estendem muito além de sua estrutura visível.

Os lóbulos de emissão de rádio são alimentados por jatos do núcleo galáctico ativo, ou AGN, em seu centro.

Nova imagem da NASA mostra galáxia misteriosa detectada pelo Telescópio Hubble no espaço

“Galáxias com núcleos galácticos ativos têm uma região extremamente brilhante em seus núcleos onde existe um buraco negro supermassivo. À medida que a poeira e o gás caem no buraco negro, ele emite luz em todo o espectro eletromagnético”, informou;

As radiogaláxias são um dos fenômenos astrofísicos mais energéticos.

Ainda de acordo com as informações, Hubble observou esta galáxia como parte de uma pesquisa para um conjunto de dados destinado a ajudar nos testes contínuos de teorias científicas sobre AGNs.

Texto com informações da Agência Espacial Americana (NASA)