Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 7 de maio de 2023

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

A vida é uma só e você tem que aproveitá-la. Deixe o passado para trás e viva plenamente. Receba todas as bênçãos com amor e agradeça os ensinamentos para não se voltar contra o destino.

Touro

Há mudanças que você se recusa a fazer e elas são necessárias. Não fuja mais disso, você verá que com o tempo sua vida vai melhorar.

Gêmeos

Você se sente preso no meio do nada, com sentimentos de culpa pelos erros que cometeu. Dê paz ao seu coração porque há coisas que são necessárias carregar para sempre.

Câncer

Há muitas coisas que você deve aprender com a generosidade e a humildade e, ao aplicá-las à sua vida, verá mudanças importantes em você.

Leão

Há momentos em que você não entende que quem está ao seu lado precisa da sua atenção porque se sente fraco espiritualmente. Você tem força para ajudar sempre!

Virgem

Uma alegria entra em sua vida e é a recompensa por tanto esforço e por ser amor e fraternidade para seus entes queridos. Continue no caminho do bem!

Libra

Não sinta que tudo está perdido, com sua força de vontade e determinação você conseguirá chegar na frente.

Escorpião

Cuidado com suas palavras, não julgue quem tomou decisões para resolver algo que lhe pertencia. Você deve admitir que se negligenciou.

Sagitário

Você precisa estar em paz consigo mesmo para poder encontrar uma solução para os problemas que o angustiam. Procure em seu coração as respostas para muitas de suas perguntas.

Capricórnio

Você se sente oprimido por tudo o que está acontecendo ao seu redor. Reflita, busque sua paz emocional para resolver a partir do amor.

Aquário

Seu coração precisa curar essa ferida e para isso você deve tirar o passado de sua vida. Não deixe que isso o paralise em suas ações diárias.

Peixes

Você conseguiu avançar em momentos mais difíceis, isso não pode derrotá-lo, então deixe-se ajudar para que as cargas compartilhadas sejam mais suportáveis.

Confira mais:

Horóscopo de maio de 2023 para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

A cor que atrairá o romance para cada um dos 12 signos essa semana

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Os signos que podem deixar a frieza tomar conta