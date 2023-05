Assim é como chega o novo dia para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Mais um dia começou e até o seu encerramento muita coisa pode rolar e surpreender os signos. E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Após vários dias de frustrações, o universo volta a conspirar com a pessoa de Leão especificamente no campo profissional. É possível também que sinta como sua vida pessoal vai melhorando em determinados aspectos.

Quando falamos sobre a vida sentimental, uma surpresa positiva se aproxima para você e seu companheiro.

Virgem

Você lutou bastante e as cartas do tarot revelam que este é o momento que algo que tanto deseja chegará em sua vida. E, assim como outros signos, Virgem deve ser um dos mais beneficiados neste novo ciclo, o que significa que deve aproveitar sim ou sim as oportunidades que o universo lhe traz.

Libra

Um dia bastante positivo no campo profissional se aproxima da pessoa de Libra, o que significa que o universo está ao seu lado para ajudar a tomar as decisões que forem necessárias. Use e abuse de sua intuição!

Sobre a vida amorosa, se está sentindo que o relacionamento que vem construindo com essa pessoa não anda, sinta-se à vontade para pedir um tempo ou colocar um ponto final.

Escorpião

Mesmo que o dia seja acelerado, as cartas do tarot reforçam que você precisa tomar as decisões com calma para não se equivocar, principalmente no que envolve o campo profissional.

Por sua vez, aproveite as energias que o universo lhe proporciona, pois serão as melhores.

