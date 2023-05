Será que você tem a sorte de encontrar essa moeda de 50 centavos que vale R$ 4 mil?

Se você costuma colocar as moedas que você pega como troco direto no cofrinho ou esquecê-las dentro da bolsa, talvez seja melhor você prestar mais atenção nesses itens.

Muitas pessoas não sabem, mas existem algumas moedas raras em circulação que podem valer muito mais dinheiro do que aparenta. Um exemplo são estas moedas de 50 centavos que podem valer até R$ 4 mil! Aprenda a identificá-las.

Uma dessas moedas valiosas é a 50 centavos de cunho cortado. O pequeno detalhe pode fazer o valor da moeda subir para quarenta reais, caso elas sejam cunhadas entre 2009 e 2011 ou 2018.

Para subir mais a raridade, uma moeda de 50 centavos que apresenta uma pequena letra A abaixo do ano de cunhagem, no caso 2019, e que também esteja cortada pode chegar em até duzentos reais.

Mas para chegar em R$ 4 mil com apenas uma moeda de 50 centavos ela precisa ser considerada ‘híbrida’ ou ‘mula’, ou seja, ela precisa apresentar as características de duas moedas distintas. Neste caso a moeda precisa ter o reverso com o valor de 50 centavos, mas o seu anverso apresenta a efígie da moeda de 5 centavos. neste caso o Tiradentes.

Você já pensou em ter 25 centavos transformados em 30 mil reais? Isso pode acontecer com você, basta você ter a sorte de encontrar uma moeda super valiosa, com uma característica incomum.

Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, essa moeda raríssima é considerada uma bifacial, ou seja, possui os dois lados iguais. Neste caso, o item mostra apenas a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca.

