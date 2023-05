Os signos que podem deixar a frieza tomar conta

Alguns signos do zodíaco podem criar imagens que não se aproximam a frieza, mas no fundo ela está lá e pode tomar conta em determinadas situações.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito aberto a se conectar com as pessoas, mas ele também tem um lado frio que se distancia de forma hostil daquilo que apaga seu encanto. Se algo se torna denso ou o decepciona, ele reagirá e deixará toda sua rejeição escancarada, desde que não existe dependência emocional.

Leão

O leonino é uma pessoa muita generosa e com grande conexa com as emoções, mas ele pode deixar sua frieza vir à tona quando é decepcionado, especialmente pela mentira. Esse signo sabe como ser firme e fecha o coração para poder passar por cima de alguns sentimentos se for necessário.

Confira mais: Os signos são implacáveis e disputam até mesmo no relacionamento

Aquário

O aquariano é um dos grandes comunicadores e amigos do zodíaco, mas ele também sabe quando precisa ouvir só a si mesmo e não força expressar sentimentos. Ele não teme ser taxado de frio e prefere fugir de algumas situações dramáticas que acha que não acrescentam em nada, o que os leva a não ter tanta perspectiva sobre o emocional das outras pessoas algumas vezes.

Sagitário

O sagitariano sempre quer explorar a vida ao seu redor, mas pode ter alguma resistência quando se trata de sentimentos profundos que podem deixá-lo com medo. Sempre ocupado e buscando coisas novas, por vezes ele parece frio e distante quando as coisas ficam difíceis.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!