NASA divulga nova imagem reveladora que mostra Galáxia com buraco negro brilhante e ‘descontrolado’; confira registro

A galáxia Centaurus A (Cen A) brilha nesta imagem que combina dados de vários observatórios. O registrro foi divulgado recentemente pela Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, no centro desta galáxia está um buraco negro supermassivo alimentando-se do gás e da poeira que o circunda, e grandes jatos de partículas de alta energia e outros materiais sendo expelidos.

O jato mostrado no canto superior esquerdo desta imagem se estende por cerca de 13.000 anos-luz de distância do buraco negro.

Também visível é uma faixa de poeira, envolvendo o meio da galáxia, que pode ter resultado de uma colisão com uma galáxia menor há milhões de anos.

O Cen A foi estudado extensivamente desde o lançamento do Chandra em 1999. Com o IXPE, lançado em 2021, os cientistas podem entender os mistérios desse objeto de uma nova maneira.

“O IXPE é especializado em observar uma propriedade da luz de raios-X chamada polarização, que se relaciona com a organização das ondas eletromagnéticas. Essa medição especializada está ajudando os cientistas a estudar como as partículas se aceleram a altas energias e velocidades – quase a velocidade da luz – em objetos cósmicos extremos como este”, informou.

Como detalhado pela NASA, no Cen A, os pesquisadores do IXPE buscam entender o que causa a emissão de raios X nos jatos.

Até agora, os cientistas não detectaram polarização de raios-X no Cen A, indicando que partículas muito mais pesadas que elétrons, como prótons, não estão produzindo os raios-X.

Mais insights estão por vir à medida que os cientistas analisam os dados.

Ainda de acordo com as informações, Cen A é encontrado a 12 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Centaurus e representa a quinta galáxia mais brilhante no céu.

Texto com informações da NASA