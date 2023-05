Horóscopo de maio de 2023 com previsões para os signos de Câncer, Leão e Virgem

Maio de 2023 começa e cada signo do zodíaco passará por desafios e acontecimentos importantes para o seu desenvolvimento.

Confira o que os signos de Câncer, Leão e Virgem devem aguardar:

Câncer

Hora de crescimento no trabalho. Amor e pedidos para formalizar uma relação chegam. Deixe o drama em sua vida e seja mais prático para que você possa seguir em frente sem retroceder.

Você precisa medir seu temperamento e parar de controlar tudo e todos ao seu redor. Haverá muita abundância econômica e a solução de algum processo legal que você tinha pendente.

Você resolverá uma situação familiar que o preocupava muito. Dinheiro extra para questões de dívida ou pagamento de serviços públicos.

Leão

Hora de ter maturidade para tomar decisões que vão mudar o seu futuro. Não volte atrás por nada nem ninguém, siga em frente.

Abundância econômica e sorte. Lembre-se que seu signo é muito forte e bom para os negócios, não pode desanimar rápido.

Aprenda a ser mais controlado com suas emoções. Tenha cuidado com o dinheiro, procure economizar e seja mais cauteloso em suas finanças. Você terá uma questão legal para resolver, mas tudo tende a andar bem.

Não seja tão intenso e aprenda a deixar os vícios que não te fazem bem.

Virgem

São tempos de crescimento em tudo o que vais fazer e a sorte estará do teu lado para mais emprego e crescimento económico. Não hesite, pois é hora de construir um patrimônio para o seu futuro.

São tempos de mudar, deixando amores tóxicos e amizades que não permitem que você siga em frente. O amor pode não ser uma área tão fácil de compreender agora! Cuidado com triângulos amorosos.

Lembre-se de deixar a preguiça de lado e colocar seu corpo em ação e continuar com exercícios para se sentir melhor. Cuidado com enxaquecas ou dores de cabeça, lembre-se que seu signo sempre sofre com isso.

