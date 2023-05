Tarot de 2 de maio de 2023: as revelações das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O segundo dia do mês chegou e se quer ficar por dentro do que o universo reserva para você nesta nova etapa, basta conferir o conteúdo até o final. As previsões são para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Sagitário, as cartas do tarot te deixam um conselho: embora se sinta disposto, não faça nada além de seu limite, pois no fim das contas isso só vai acabar prejudicando sua saúde física e mental. Faça as coisas com calma, pois a rotina do trabalho pode ser intensa e um pouco mais estressante.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas revelam que esta terça-feira (2) pode ser um pouco conflituosa de uma forma geral, afetando diversos pontos de sua vida. Se possível, tire um tempo para visitar um lugar especial e distrair a sua mente.

Aquário

Um dia intenso e que você se sentirá como um justiceiro é reservado para este novo ciclo que se aproxima. Lembre-se sempre que suas intenções são as melhores, embora o caminho seguido e enfrentado talvez não seja o mais fácil e harmonioso. Apenas tenha calma e confie que o universo está ao seu lado.

Peixes

O universo te traz uma surpresa no campo amoroso neste novo dia, então é importante que esteja preparado. Talvez, algo que imaginava impossível pode acabar acontecendo nesta terça-feira. Em linhas gerais, será um ciclo positivo para a pessoa de Peixes.

