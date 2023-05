Caça-palavras são atividades divertidas para realizar sozinho ou com a família, mas eles podem ser muito mais que isso. Se você acha que está precisando de estímulos para o seu cérebro, por exemplo, eles se tornam em um ótimo passatempo para levar concentração ao órgão, além de treinar as suas habilidades.

Além de uma atividade de estímulo ao cérebro, o caça-palavras pode se transformar em um desafio, ainda mais se resolvido em família ou com amigos. Para isso, basta aplicar algumas regras neste momento de descontração, como um tempo limite.

Adicionando esse tempo limite ao caça-palavras, fica ainda mais desafiador e interativo. A seguir, veremos se você e seus familiares são capazes de encontrar o nome de um dos cantores mais famosos do Brasil e do mundo: busque por ‘ROBERTO’ e ‘CARLOS’ na imagem em apenas 10 segundos.

Observe bem o quadro abaixo:

Caça-famosos: você consegue encontrar os nomes ‘ROBERTO’ e ‘CARLOS’ na imagem em poucos segundos? Imagem: Metro World News Brasil

Não desista!

Se você ainda não conseguiu encontrar as palavras no tempo estipulado, não desista agora. Duas dicas podem te ajudar: as palavras estão ao contrário e bem próxima uma da outra.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que você tem o olhar afiado. Caso você tenha desistido, não se preocupe. Veja a seguir a resposta do desafio:

Caça-famosos: você consegue encontrar os nomes ‘ROBERTO’ e ‘CARLOS’ na imagem em poucos segundos? Imagem: Metro World News Brasil

Viu só como a resposta se encontra na horizontal e na diagonal da figura e ao contrário? Desta forma, o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Será que você é capaz de encontrar “anoitecer” e “amanhecer” neste caça-palavras?

Faça mais um teste. Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, encontre as palavras “anoitecer” e “amanhecer” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Será que você é capaz de encontrar “anoitecer” e “amanhecer” neste caça-palavras? Imagem: Metro World News Brasil

