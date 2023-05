Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 5 de maio de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o começo de maio de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 1 a 5 de maio de 2023:

Áries

Semana agitada na sua vida profissional; serão dias de energias intensas, por isso discreto com todos os seus planos e projetos para que sejam concretizados.

Você comemora ao lado de quem ama. Tente pagar uma dívida. Uma cirurgia sairá bem. Se o seu parceiro não confia mais em você, é melhor dar um tempo para tomar a melhor decisão.

Tenha mais cuidado ao dirigir. Você planeja as férias. Não espere mais pelo que não virá, melhor encontrar seu destino e triunfar. Cuide de problemas estomacais.

Touro

Responsabilidades e negócios. Um novo emprego com melhor remuneração. Muito cuidado com os vícios, principalmente o álcool, lembre-se que sua mente é muito forte, então tente controlar seus impulsos.

Você pensa em sair de férias ou planeja um passeio. Você resolve problemas nos estudos. Cuide mais de você e da autoestima. Você é muito dedicado e apaixonado, mas não deve dar tudo por quem não corresponde.

Gêmeos

Semana de boas energias para realizar tudo o que planejou, apenas tente ser você mesmo, não se sabote com pensamentos negativos.

Cuida da saúde. Uma gravidez é descoberta. Tente não gastar com coisas que não vai usar ou são apenas exageros.

Cuide de dores nas costas ou no estômago. Não confie tanto nos colegas de trabalho, lembre-se que eles estão de passagem e é melhor ser discreto. Não se meta em problemas que não são seus.

Câncer

Semana de boas notícias sobre sua vida profissional, lembre-se que você está no caminho do progresso e nestes dias receberá uma proposta. Chance de iniciar um novo negócio.

Você atualiza seu crédito bancário. Pare de pensar tanto nos problemas no amor, seu signo é muito dramático e sempre vê problemas onde não há, então tente relaxar e aproveitar sua vida amorosa.

Estude. Você pode se mudar de casa. Um amigo está procurando por você para convidá-lo para uma viagem. Seu anjo cuidará muito bem de você, então ouça mais a intuição.

Leão

Semana de desafios em sua vida, lembre-se que você é o signo mais forte do Zodíaco e isso faz com que você sempre tenha sucesso. Apenas organize seu tempo e se dedique no trabalho.

Alguém pede ajuda. Uma viagem. Você decide mudar de visual e cuida também da saúde. Você processa um empréstimo para um carro ou uma casa. Cuide de problemas hormonais ou

Cuidado com a inveja de outras pessoas. No amor você continuará sozinho por um tempo, aproveite para sair mais com seus amigos.

Virgem

Semana para mudar de atitude e colocar mais energia positiva em seus projetos para o futuro. Canalize suas forças para a realização de um novo negócio ou para alcançar meta

São tempos de aprendizado, lembre-se que tudo o que acontece com você é para evitar repetir os mesmos erros.

No amor é hora de esquecer rancores e começar a ser feliz de verdade. Alguém surge e pode mostrar coisas novas.

Mudança de casa. Você está convidado para uma festa. Cuide de problemas intestinais ou estomacais, lembre-se de comer mais saudável. Você será muito compatível com um pretendente.

Libra

Semana de mudanças em sua vida sentimental e afastamentos. Haverá dias de pressa para resolver aqueles problemas familiares que tiram muita concentração e energia. Você recebe dinheiro extra.

Não brigue no trabalho, pois as energias são intensas. Um projeto muito importante se desenvolve. Preparo para mudanças.

Você conserta várias coisas em sua casa. Você vai ao médico para um check-up e tudo sai bem. Pessoas pedem algo emprestado. Alguém descobre sentimentos.

Escorpião

Esta semana você terá muita sorte em questões de trabalho e virão várias oportunidades. Você também terá uma surpresa para acontecer.

Será uma semana muito boa em sua vida amorosa, sua melhor compatibilidade será intensa com alguém. Não se preocupe tanto com o que os outros falam ou pensam de você, lembre-se que você tem luz própria e sempre estará na mira dos outros por inveja.

Uma proposta de negócio pode necessitar sua energia. Tenha mais cuidado com o seu celular ou com perdas na rua. Você saberá de uma gravidez. Evite desavenças com uma mulher mais velha.

Sagitário

Semana para acabar com velhos rancores e passar por uma fase de renovação pessoal, especialmente no amor. Converse com quem é confiável e dá bons conselhos.

Oportunidades e mudanças na carreira ou no lugar em que mora. Surpresas envolvendo dinheiro. Cuide do seu estômago ou tente comer melhor e não exagerar no álcool.

Serão dias de reuniões de trabalho ou reuniões de última hora para mudanças. Renovar as energias. Cuidado extra com pessoas que se aproximam, mas mentem suas intenções.

Capricórnio

Semana de muito ânimo em tudo relacionado ao trabalho, você terá toda a sorte ao seu lado. Você ganha um presente que não esperava, apenas tente se proteger da inveja de colegas ou amigos.

Cuide da dor no pescoço e tente deixar um pouco de tensão nervosa. Você está sensível e pode ter comunicação com a intuição.

Um amor deseja falar sobre compromisso sério. Cuidado com o que você assina. Uma viagem será planejada.

Aquário

Semana de tomada de decisões para mudar de emprego ou buscar novos projetos que lhe tragam abundância.

Um amigo ou colega de trabalho pode estar se apaixonando por você, tente não confundir amor com amizade e fale claramente com essa pessoa.

Hora de organizar tudo e renovar as energias. Você é muito bom em fazer amigos e se destacar agora. Uma viagem no final deste mês.

No amor, você tomará a decisão de passar um tempo sem compromissos ou se afasta de algo. Cuide de dores estomacais ou intestinais, lembre-se de cuidar da alimentação e evitar o álcool. Você ajuda alguém com as questões de trabalho.

Peixes

Semana de algumas preocupações em assuntos familiares, mas não se desespere, pois tudo se resolverá favoravelmente. Tenha muito cuidado em questões amorosas e procure não ficar com pessoas incompatíveis.

Você volta a cuidar da saúde e não deve se automedicar. No amor, você decide passar um tempo com seu parceiro porque sente que o relacionamento está esfriando.

No trabalho haverá muitos problemas ou discussões em reuniões e é hora de manter a calma. Uma gravidez é descoberta.

Tenha cuidado com problemas legais e tente pagar tudo em dia. Lembre-se de manter seus pensamentos positivos.

