Tarot de 1 de maio de 2023: o que o novo mês reserva para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Chegamos ao começo de mais um mês e se você quer ficar por dentro do que o universo reserva para o seu futuro, te convidamos a conferir as mensagens das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Mês novo entrando e é importante que utilize este ciclo para que volte a perceber quão lindo e positivo o mundo pode ser. É hora de fazer mudanças importantes em sua vida e se afastar daquilo que faz mal, o que inclui tanto situações às quais se sujeita como também pessoas que são nocivas em sua vida e você sabe quem.

Capricórnio

As cartas do tarot reforçam que a pessoa de Capricórnio será uma das mais beneficiadas com a entrada deste novo dia e que o universo está ao seu lado para que coisas boas aconteçam. Maaaas, não se esqueça que você também deve se empenhar para que a vida te surpreenda. Aliás, surpresas devem chegar neste 1 de maio de 2023.

Aquário

É hora de colocar um ponto final e entender que nem todos querem o seu bem. Além disso, as cartas reforçam que você deve ficar de olhos bem abertos, pois há pessoas que fingem ser sua amiga, mas estão preparadas para te atacar por trás.

Lembre-se que nem todos têm boas intenções e que não deve misturar amizade com trabalho.

Peixes

O universo e os astros te enviam energias positivas neste novo ciclo, o que significa que não deve temer as situações que podem se aproximar e que não deve deixar de enfrentar as coisas que se acercam, por mais difíceis que pareçam.

Lembre-se sempre que a sorte está ao seu lado e permitirá que alcance aquilo que tanto deseja.

