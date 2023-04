Tarot de 1 de maio de 2023: o que as cartas mostram para o futuro de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Chegamos ao começo de mais um mês e se você quer ficar por dentro do que o universo reserva para o seu futuro, te convidamos a conferir as mensagens das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O feriadão chegou e ao passar mais tempo com seu companheiro é normal que apareçam algumas diferenças. Não se preocupe, apenas alinhem as oportunidades e compartilhem o que não lhe agrada para que possam crescer ainda mais.

Além disso, o tarot reforça que sua mente esta cheia de sonhos e projetos, alguns deles que podem ser realizados em breve.

Virgem

Embora você geralmente se dedique aos demais, deixando de lado muitos de seus sonhos e desejos, o tarot revela que esta segunda-feira (1) será diferente, pois o universo lhe prepara algo especial, apenas aguarde!

+ Inclua em sua lista de leitura:

Libra

Está com o coração em dia? As cartas do tarot revelam que você deve entrar em um novo relacionamento ou pode até mesmo viver um romance passageiro, mas com grande intensidade. O amor está preparado para entrar novamente em sua vida, mas é importante ter cuidado e analisar bem seus sentimentos para que não saia machucado.

Escorpião

É hora de tirar de uma vez por todas de sua vida esta ideia de que os demais estão contra você e que querem te prejudicar, pois esta mentalidade só vai te atrasar.

Separe um tempo para refletir sobre isso e permita que as pessoas contribuam com opiniões para que você possa evoluir.

+ Siga sua leitura com estes conteúdos de nosso site: