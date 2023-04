Tarot de 1 de maio de 2023: as revelações para o futuro de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Chegamos ao começo de mais um mês e se você quer ficar por dentro do que o universo reserva para o seu futuro, te convidamos a conferir as mensagens das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O universo está ao seu lado, permitindo que coisas boas aconteçam, no entanto é importante também que faça a sua parte e siga por um caminho positivo. Tanto sua vida íntima quanto planos que já têm há tempos devem ser impactados com a entrada deste novo mês.

Touro

A vida amorosa deve ser um dos pontos mais fortes e positivos na entrada deste mês para a pessoa de Touro. De toda forma, as cartas reforçam que embora o universo esteja ao seu lado, você também deve se dedicar e mostrar seu amor por seu companheiro.

Gêmeos

Um momento de crise se aproxima, mas não se preocupe, pois isso acontecerá para que boas coisas cheguem em sua vida. Lembre-se que este é o período ideal para que deixe de uma vez por todas o passado para trás e não permita seguir com calçados que já não te servem mais.

Câncer

Uma reunião familiar se aproxima e mesmo que não queria estar envolvido em conflitos é importante que emita sua opinião e compartilhe aquilo que não te agrada.

Sobre o campo amoroso, as cartas reforçam que é necessário deixar evidente para esta pessoa quais são suas intenções.

