Quem não se lembra dos famosos caça-palavras aplicados como atividade na pré-escola? Muitas pessoas não sabem, mas além de ser um passatempo divertido, realizar a atividade pode ser um importante estímulo para o cérebro.

Mas além do estímulo, a atividade se torna uma descontração para os momentos de lazer, se for aplicado algumas regras. Que tal, além de encontrar as palavras, você desafiar os seus familiares?

Levando em consideração a existência de um tempo limite, o desafio fica ainda mais interessante. A seguir, veremos se você e seus amigos são capazes de encontrar a palavra “estupefato” no caça-palavras em apenas alguns segundos. Observe bem no quadro abaixo:

Caça-palavras: encontre a palavra “estupefato” em 7 segundos e prove que você tem um olhar direto Imagem: Metro World News Brasil

O desafio é um teste para deixar a sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro 7 segundos. Se você acredita ser rápido em desafios como este, continue praticando conosco.

Não desista

Se você ainda não conseguiu encontrar no tempo estipulado e quer continuar tentando, aqui vai uma dica: a palavra se encontra na horizontal.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Caça-palavras: encontre a palavra “estupefato” em 7 segundos e prove que você tem um olhar direto Imagem: Metro World News Brasil

Viu só como a resposta se encontra na horizontal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Em quantos segundos você consegue encontrar a palavra “afugentado” neste caça-palavras?

Faça mais um teste de percepção. Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “afugentado” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Em quantos segundos você consegue encontrar a palavra “afugentado” neste caça-palavras? Imagem: Metro World News Brasil

