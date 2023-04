Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 28 a 30 de abril de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 28 a 30 de abril de 2023:

Áries

Fim de semana para se reinventar completamente e deixar o que não é para você. Lembre-se que seu signo é muito forte e irá conseguir o que deseja.

Além de objetos, é hora de desapegar de amizades e amores que não são para você. Você recebe um convite para fazer uma viagem. No amor, pessoas especiais o procuram. Lembre-se que seu signo é muito apaixonado, mas procura amadurecer e se decidir por apenas uma pessoa.

Um presente chega até você. Não seja dramático em sua vida e tenha mais espaço para a felicidade. Mudanças em casa.

Momentos com amigos, mas é preciso o cuidado para não beber muito álcool. Um amor pode querer voltar.

Touro

Fim de semana de encontrar pessoas queridas e a família. Lembre-se só de ter cuidado com os problemas no trabalho ou com algum aliado.

Nesta sexta-feira, tente evitar fofocas. No amor, você continuará com a boa sorte e pode conhecer pessoas parecidas com você. Um amor muito compatível com você.

Uma viagem é planejada. Cuidado com o álcool ou vícios, tente controlá-los para depois não ter problemas com quem ama. Você é o mais carismático dos signos do zodíaco e isso significa que está sempre rodeado de pessoas que o observam.

Gêmeos

Serão dias para resolver tarefas de trabalho pendentes. Lembre-se sempre de administrar seu tempo. Nesta sexta-feira você receberá um dinheiro extra.

Às vezes você pensa em se separar do seu parceiro e se dar um tempo, mas cuidado porque você pode tomar uma decisão infeliz por impulso.

Você é uma pessoa muito boa, prestativa, por isso está sempre rodeado de boas energias. Você vai viajar e será rápido. Sorte no amor no domingo.

Seu melhor dia será o domingo, porque você terá um golpe de sorte no amor e se sentirá muito bem. A intuição está em alta e pode aumentar com o contacto com a natureza. Evite dramas e relaxe.

Câncer

Será um final de semana de muita sorte em todos os sentidos. Você vai de viagem e aproveita para se divertir.

Lembre-se de falar claramente com seu parceiro e dizer-lhe o que sente e verá que assim ficará mais tranquilo. Amizades problemáticas chegam ao fim de vez e isso irá renovar suas energias.

Tente aprender a selecionar melhor com quem você mora e divide sua vida. Uma surpresa amorosa chega até você nestes dias. Cuide de dores de estômago ou lomar. Encha-se de riqueza espiritual, acredite mais no seu potencial e tudo dará certo para o seu bem-estar.

Leão

Fim de semana para estar com a melhor atitude e retomar o exercício. Deixe o ciúme de lado e tente controlar esse impulso que só te traz problemas.

Uma festa gera reencontros muito animadores. Mudanças de casa ou lugar. Liberte-se e não guarde mais rancor; assim sua energia crescerá de forma abundante.

Tenha cuidado com o trânsito e tente ser mais cuidadoso ao dirigir. Você é muito forte e isso faz com que sempre tenha a resposta certa para os conselhos, mas é preciso meditar também.

Virgem

Sexta-feira para sair e aproveitar com os amigos. Lembre-se apenas de tomar cuidado com a inveja e não falar sobre seus planos para todo mundo.

É hora de alcançar a elevação espiritual e cuidar mais de você, mesmo em situações complicadas. Além disso, tente não comer muito neste fim de semana e mantenha uma dieta saudável.

Passagens de avião ou uma viagem mais longa. Você recebe um pedido de desculpas de um amor do passado. Vendas e dinheiro que chega por um caminho que causa surpresa.

Libra

Sorte porque a oportunidade de crescer na vida profissional e financeira chega. Cuidado apenas ao comentar sobre seus projetos futuros para não atrair a inveja.

Tendencia para ter problemas nos pés ou no calcanhar, atenção extra com calçados que podem machucar. Você é uma pessoa muito boa, mas não pode deixar seus amigos abusarem de você.

Ciúmes infundados podem atrapalhar e finalizar relacionamentos amorosos. Você compra roupas. No amor, você conhecerá pessoas que são compatíveis com você e elas o farão sentir-se muito feliz.

Escorpião

Sexta-feira de sorte, inclusive no trabalho ou para fechar negócios e contratos. Aproveite o seu tempo para ser ainda melhor e mais inteligente.

Você é muito bom em fazer amigos e podem surgir novos esse fim de semana. Cuidado apenas com a teimosia.

É melhor fechar esse círculo com um amor que não vale a pena e seguir em frente. Uma conversa importante em família.

Domingo de comunicação espiritual e estar em paz, atento a intuição.

Sagitário

Chegam mudanças muito positivas para sua vida. Lembre-se que há tempo para tudo e esse momento é para crescer financeiramente e deixar a indecisão de lado.

Não fique acordado até tão tarde e cuide mais da saúde. Tente não ficar nervoso com as situações que você não pode controlar e aprenda a abrir mão de problemas que não são seus.

Você vai a uma festa e se diverte muito. Um amor chega. Lembre-se sempre de estar atento às suas dívidas e não comprar por comprar.

Domingo para ficar em paz na sua casa e evitar os vícios. Você terá uma surpresa muito agradável.

Capricórnio

Reuniões no trabalho para uma mudança. Lembre-se que a característica do seu signo é ser muito organizado e sempre terá a resposta correta para os problemas.

Cuidado com amores do passado, tente não regredir e não cair nessa situação novamente. Cuide de dores de garganta, tente se exercitar e pare de fumar. Um parente está te procurando para pedir algo emprestado.

Você é muito carismático, por isso estará sempre com os melhores amigos.

Terá muita compatibilidade com os signos de Áries e Libra. Você sentirá falta de alguém que está longe, mas não se estresse que essa pessoa retornará.

Tente não beber muito álcool para não se arrepender depois. Uma viagem é planejada. Gerencie bem seu tempo.

Aquário

Fim de semana para estar rodeado de boas energias. Lembre-se que seu signo tem pensamentos muito fortes e o que você deseja sempre chegará até você, então você deve pensar apenas em coisas positivas.

Cuidado ao ser muito impulsivo no amor e escolher pessoas não tão compatíveis, por isso recomendo que passe algum tempo sozinho e dê tempo para que o amor verdadeiro chegue.

Você terá um presente surpresa. Um amigo está se apaixonando por você, tente deixar clara sua situação sentimental.

Peixes

Fim de semana cheio de boas energias porque terá oportunidade de crescer na sua vida profissional. Você encontra um emprego ou vende muito bem.

Hora de ficar muito confuso entre dois amores. Isso o deixará muito pensativo, mas tente não se estressar e deixe seus sentimentos dizerem com quem você deve ficar.

Procure não brigar com sua família, lembre-se que eles querem o melhor para você. É hora de terminar o que começou e não ser tão preguiçoso. Busque crescimento espiritual.

