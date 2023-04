As revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta sexta-feira (28) Foto ilustrativa - Freepik - @chandlervid85

Final de semana está chegando e muita coisa ainda vai acontecer! Se você quer ficar por dentro das novidades das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, basta conferir o conteúdo até o final.

Leão

É melhor estar atento, pois você pode acabar agindo por impulsividade, o que pode trazer duas consequências negativas: se prejudicar ou machucar alguém que gosta muito.

As cartas revelam também que está se relacionando com uma pessoa, mas atraída por outra. É hora de se decidir e, caso necessário, apostar em um momento de solidão para refletir.

Virgem

Embora talvez ainda tenha dúvidas, o tarot revela que está vivendo um dos melhores momentos de sua vida. E, para que possa aproveitá-lo da melhor forma, é necessário que deixe de se preocupar com coisas pequenas e problemas que na verdade não impactam sua vida.

É hora de se esforçar ainda mais para alcançar seus objetivos, mesmo que não cheguem todos neste momento.

Libra

Libra, as cartas revelam que embora esteja passando por um momento mais down, ele não será eterno e as coisas vão melhorar, basta você acreditar. Continue lutando e se esforçando, pois o momento positivo de sua vida vai chegar. Acredite!

Escorpião

É possível que alguém te procure para receber um conselho ou apenas ser acolhido devido a um conflito pessoal. Apenas faça o que sabe de melhor para auxiliar esta pessoa.

E, além de ajudar os demais, aplique os mesmos conceitos e ideias em sua vida, pois com certeza vão te ajudar muito.

Com informações do portal Depor.

