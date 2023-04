As revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, nesta sexta-feira (28)

As revelações das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, nesta sexta-feira (28) Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Final de semana está chegando e muita coisa ainda vai acontecer! Se você quer ficar por dentro das novidades das cartas do tarot para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, basta conferir o conteúdo até o final.

Áries

O trabalho exigirá bastante de você no dia de hoje, mais do que de costume. No entanto, os astros revelam que a sua atenção deve estar voltada para a vida pessoal, isso porque alguém pode estar precisando de uma ajuda e você não deve se esquecer que esta é a sua base para que as demais coisas funcionem.

Touro

Touro, as cartas te deixam um conselho importante: é hora de deixar o passado de vez para trás e se desprender das experiências que não te fizeram bem, porque embora tragam aprendizado, não permitirão que sua vida avance.

A mesma dica se aplica para a vida sentimental, se permita viver e abrir seu coração para o amor.

Gêmeos

É hora de manter a calma e pensar antes de agir, porque caso contrário isso só vai te prejudicar. Lembre-se que tudo que fazemos gera uma consequência, então é melhor estar atento.

Visto isso, se está pensando em fazer alguma mudança importante em sua vida, não tenha vergonha e peça a opinião de alguém que confia muito.

Câncer

As cartas revelam que o universo está ao seu redor para que possa avançar, mas para isso será necessário que você se desprenda de uma vez por todas do passado, ok? É hora de rever suas metas e pensar no melhor caminho para que possa alcançá-las.

