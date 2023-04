Os signos assombrados por sentimentos do passado no início de maio de 2023

O começo de maio de 2023 pode ter energias intensas para alguns signos do zodíaco que precisarão passar situações delicadas envolvendo o passado.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Câncer

Algumas questões do passado podem voltar para a sua mente e é hora de ser objetivo para que isso não o atrapalhe totalmente. A emoções estão mais intensas e é hora de rever algumas experiencias para aprender com elas; desapegue depois e siga um novo rumo. Encontros e pessoas interessadas movimentam a vida amorosa, pois o charme aumenta se você se abrir.

Leão

Problemas do passado podem voltar a irritar e causar conflitos. Os sentimentos revividos não são agradáveis e é melhor manter a calma para não fazer uma comunicação ruim. Planeje-se e tente ficar mais recolhido quando intuir que as coisas podem não sair do jeito esperado.

Virgem

É importante ter cuidado com os problemas que pareciam ter sido resolvidos, mas voltam. É hora de fazer uma reflexão mais profunda para superar e compreender o fluxo de alguns sentimentos em sua vida. Lembre-se que o coração pode revelar muita coisa e você terá o poder de compreender com calma.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!