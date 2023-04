Os 3 signos que podem ver o passado retornar no amor

Até 20 de maio de 2023, o Sol estará no signo de Touro, determinando uma fase de mudanças e objetivos, mas que também pode causar o retorno de algumas questões do passado no amor.

Confira os signos que podem passar por isso:

Gêmeos

Sua vontade de viver o momento e se movimentar para conseguir novos caminhos continuam, mas existe uma energia importante o fazendo olhar para o passado e para as experiencias que podem não ter sido superadas. Tanto para metas, projetos, empregos e especialmente nos relacionamentos amorosos, podem existir retornos que chegam com novas respostas. Para seguir em frente ou prosperar, é necessário também resolver certas questões verdadeiramente.

Câncer

Existe muita movimentação em sua vida amorosa e nas amizades, o que marca retornos e algumas partidas. O novo e o antigo podem se misturar, causando alguns conflitos internos, mas também abrindo portas para resoluções e até mesmo novos caminhos. É hora de ter algumas conversas importantes e começar a viver as transformações que buscou nas relações.

Escorpião

Essa é uma fase que coloca os relacionamentos em destaque na sua vida, tanto para novas oportunidades como para o retorno de uma questão do passado que precisa de resolução. É hora de manter a calma e ir com cautela em seus passos, sejam eles quais forem. Em questões de negócios e sociedades, o momento também pede atenção.

