As revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, nesta quinta-feira (27)

As revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta quinta-feira (27) Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

A semana está quase se encerrando e se você quer ficar por dentro do que ainda pode acontecer, queremos convidá-lo a conferir as mensagens do tarot para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A quinta-feira (27) será um dia com energia positiva para fechar negócios e acordos. No entantooooo, quando falamos sobre dinheiro, é preciso ter atenção para não sair gastando e investindo sem pensar.

Capricórnio

As cartas do tarot deixam um conselho importante para a pessoa de Capricórnio: este é o momento ideal para que você coloque limites em algumas pessoas que têm atravessado seu caminho e que já estão incomodando.

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Aquário

A quinta-feira (27) será um dia de bastante reflexão no qual você deve buscar formas de enfrentar de uma vez por todas o passado e deixá-lo para trás. Esta será a fase ideal para que você possa começar a se curar de algumas feridas.

Peixes

Fique atento, pois o passado pode cruzar o seu caminho esta quinta-feira (27) e nos demais dias da semana, mas servirá apenas para tentar te confundir. As cartas do tarot te aconselham para que deixe esta fase onde está: fora de sua vida.

Com portal Depor.

+ Aproveite a oportunidade para ler também: