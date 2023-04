As revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta quinta-feira (27) Foto ilustrativa - Freepik - @chandlervid85

Leão

É melhor estar preparado, pois a quinta-feira (27) da pessoa de Leão promete ser bastante movimentada, longe de qualquer oportunidade de descanso. As cartas do tarot deixam apenas um conselho: não tente obrigar as pessoas que você gosta a fazerem aquilo que não querem.

Virgem

Um dia repleto de luz é o que espera a pessoa de Virgem nesta quinta-feira (27). Você sentirá que o universo começa a te recompensar por tudo de bom que fez e como seus projetos começam a fluir.

Libra

Um dia repleto de reflexão e mais fechado é o que as cartas do tarot revelam para a quinta-feira (27) da pessoa de Libra. Está tudo bem passar momentos assim, utilize esse tempo para saber onde está e em qual lugar quer chegar.

Escorpião

A quinta-feira (27) será um dia repleto de amor para a pessoa de Escorpião, algo que pode ver-se refletido tanto em relações amorosas como de amizade. Além disso, a energia de paz ronda a sua entrada do fim de semana.

