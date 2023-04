Você consegue encontrar “estacionamento” no caça-palavras sem precisar de dicas? Imagem: Metro World News Brasil

Realizar um caça-palavras pode ser uma atividade muito divertida. Além de poder realizá-las em um tempo estipulado, afim de treinar o seu cérebro, é possível extrair um ótimo momento de lazer.

Além de tudo isso, existe a possibilidade de desafiar amigos e familiares, deixando tudo mais desafiador e testando quem é o mais rápido entre todos.

Ao trabalhar com o passatempo, é possível ficar ainda mais craque para outras atividades que você confere no final do texto.

Levando em consideração a existência de um tempo limite, o desafio fica ainda mais instigante. A seguir, veremos se é capaz de encontrar a palavra “estacionamento” no caça-palavras em apenas 7 segundos.

Observe bem no quadro abaixo:

O desafio deixará sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada, mas preste bem atenção: ele deve ser realizado dentro de 7 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como a resposta se encontra na diagonal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Faça mais um desafio a seguir.

Em quantos segundos você consegue encontrar a palavra “afugentado” neste caça-palavras?

Faça mais um teste de percepção. Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “afugentado” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Em quantos segundos você consegue encontrar a palavra “afugentado” neste caça-palavras? Imagem: Metro World News Brasil

