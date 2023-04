Tarot de quarta-feira (26): as revelações das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pexels -

Quarta-feira (26) começou e se você está curioso para saber qual a mensagem do tarot para o seu signo, basta procurá-lo na lista a seguir. As mensagens são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Embora estejamos em período de mercúrio retrógrado, a pessoa de Sagitário será uma das mais beneficiadas pelo universo durante esta quarta-feira (26) e ao longo do mês de abril. É possível que encontre pessoas que, mesmo sem você perceber, te ajudem no campo profissional e pessoal.

Capricórnio

Mesmo que os últimos dias tenham sido diferentes, Capricórnio entra agora em uma jornada positiva tanto em sua vida pessoal quanto profissional. No trabalho, é possível que receba um elogio, algo que antes era quase impensável.

Aquário

Dia bastante positivo para a pessoa de Aquário, mas que também exige seu posicionamento. Se tem uma ideia que imagina que pode contribuir, por exemplo, para o seu trabalho, não guarde para você, pois isso pode inclusive fazer com que ganhe pontos com seus superiores.

Quando falamos sobre a vida sentimental, não tenha pressa em avançar o relacionamento que vem construindo com esta pessoa. As coisas vão se encontrar com o tempo.

Peixes

É hora de colocar um ponto final em problemas que tanto tiraram seu sono nos últimos dias. Saiba que o universo está ao seu lado e que as coisas vão se organizar, apenas tenha calma e aposte em sua intuição.

