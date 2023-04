Tarot de quarta-feira (26): as revelações das cartas para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pexels - Los Muertos Crew

Quarta-feira (26) começou e se você está curioso para saber qual a mensagem do tarot para o seu signo, basta procurá-lo na lista a seguir. As mensagens são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Leão, as cartas do tarot te deixam um conselho importante: você tem ótimas ideias e que teriam excelentes resultados, mas, infelizmente, de nada servem se não tirá-las do papel. Anote-as em lugares que não possa esquecer ou dê o primeiro passo, pois o universo está ao seu lado.

Além disso, este será um ciclo bastante positivo para este signo no campo profissional e no qual atinge objetivos que há tempos vinha traçando.

Virgem

Tome cuidado, pois o passado pode ser o seu maior inimigo! É importante entender que não ter funcionado antes, não significa que uma coisa não deve andar agora. Mude este pensamento e assim perceberá como tudo vai fluir.

Libra

Fique atento e tome cuidado em que confia, principalmente quando falamos no campo profissional, pois uma pessoa que tanto admira e se diz sua amiga pode acabar te atacando pelas costas. Olhos abertos, bem abertos, Libra!

Escorpião

É hora de dar adeus à vida monótona e caso se sinta preparado, pode investir em uma mudança de visual ou fazer algo que tanto deseja, mas que ainda não teve um empurrão.

