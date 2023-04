Tarot de quarta-feira (26): as revelações das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Quarta-feira (26) começou e se você está curioso para saber qual a mensagem do tarot para o seu signo, basta procurá-lo na lista a seguir. As mensagens são para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Embora os astros estejam ao seu lado neste novo dia, pode ser que você enfrente alguns momentos de confusão e devido a isso precisará ter a atenção redobrada principalmente porque terá que tomar decisões importantes. Respire fundo que com paciência encontrará o melhor caminho.

Touro

Lembre-se que nem todos os dias são perfeitos e é possível que hoje se sinta um pouco mais cansado e sem energia. Saiba que isso é apenas uma fase e que amanhã terá novas oportunidades.

Sobre o campo amoroso, fique atento ao seu relacionamento, pois ele vem esfriando. Não espere que apenas seu companheiro dê um passo para solucionar esta situação.

Gêmeos

De modo geral, Gêmeos enfrenta uma jornada positiva e bastante tranquila, embora estejamos em período de mercúrio retrógrado. Maaaaaaaaaas, como nem tudo na vida é fácil, é melhor estar atento, pois no final de sua jornada pode aparecer uma pequena complicação.

Câncer

As cartas revelam um dia tenso e com mais nervosismo do que o habitual para a pessoa de Câncer. Tome cuidado com este cenário, pois pode acabar fazendo com que você tome posicionamentos e fale coisas que não diria em qualquer outro dia. Atente-se para não se prejudicar ou machucar alguém querido.

