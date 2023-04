Suco verde com aipo e brócolis para quem quer emagrecer de forma saudável; veja a receita

Suco verde com aipo e brócolis para quem quer emagrecer de forma saudável Foto ilustrativa (Reprodução/Rappi)

Quando falamos sobre processo de emagrecimento, perda de medidas, etc, junto ao acompanhamento e direcionamento profissional que são essenciais nestes casos, também existem opções caseiras que podem ser positivas para a sua saúde.

E se você ficou curioso e quer conhecer uma delas, trouxemos hoje uma receita de suco verde com aipo e brócolis. As informações são do portal Mejor con Salud.

Suco verde caseiro

Ingredientes:

1 ramo de brócolis;

3 folhas de alface;

½ cenoura;

200ml de suco de laranja;

2 ramos de aipo.

Confira também estes conteúdos de nosso portal:

Modo de preparo:

Para começar, descasque a cenoura, corte em pequenos pedaços e lave junto dos demais ingredientes;

Feito isso, coloque-os no liquidificador com o suco da laranja;

Caso queira, adicione gelo;

Então, será a hora de bater até que forme uma mescla homogênea;

Tome por fim seu suco de maneira imediata.

Não se esqueça disso!

Como alertado no início do texto, quando falamos sobre emagrecimento, é necessário que um profissional especializado avalie antes seu quadro de saúde. Lembre-se que o conteúdo acima tem a finalidade informativa e não visa fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento médico regular.

+ Siga sua leitura com estes conteúdos de nosso site: