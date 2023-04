Os 4 signos que precisam ter cuidado com as emoções intensas

A última semana de abril de 2023 pode trazer emoções intensas para alguns signos do zodíaco, que precisam se cuidar mais e evitar conflitos.

Confira quais são:

Sagitário

A dificuldade para manter o foco e algumas responsabilidades podem chegar quando os sentimentos se tornam maiores e ainda mais intensos. É hora de ter um cuidado extra com a saúde mental e emocional para poder diminuir o estresse e não se prejudicar. Divida algumas tarefas e não se culpe por tudo. A defensiva pode ser muito prejudicial agora!

Capricórnio

Visões sobre o futuro podem render conversas difíceis, análises e muitos pensamentos difíceis que mexem com as suas emoções. Acalme-se e deixe seu lado maduro escolher as palavras e as atitudes certas. Lembre-se de que o próximo fim de semana o ajudará a descansar e ter mais sorte no amor, por isso mantenha o otimismo e a tranquilidade.

Aquário

É hora de ter cuidado com problemas que tiram o equilíbrio do seu lar e o colocam em um lugar de muito estresse. Tente equilibrar os ânimos primeiro dentro de você e não permita que seu coração permaneça partido; cure-se e chegue a um entendimento. Coloque a casa em ordem e os sentimentos também.

Peixes

O crescimento emocional pode vir de muitas formas, inclusive causar ansiedade e alguns problemas. É hora de cuidar mais de si, do coração e da mente, comunicando suas necessidades e não afogando os próprios sentimentos. A criatividade pode ajudar a achar um caminho para extravasar toda essa energia.

